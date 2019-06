OM: 3 jaar cel voor oplichting met dure auto’s

Een 25-jarige man uit het Drentse Dalen die tal van mensen bij de neus heeft genomen door ze zogenaamd te laten investeren in de handel in exclusieve en dure auto’s, hoorde dinsdag bij de rechtbank in Assen drie jaar celstraf tegen zich eisen. De verdachte stak de ingelegde bedragen, die soms opliepen tot 300.000 euro, echter niet in de handel, maar loste er zijn eigen schulden mee af. Ook kocht hij er kleding en sieraden van en huurde hij een auto, aldus het Openbaar Ministerie.

De officier van justitie sprak van "oplichting in zijn meest pure vorm", waarbij hij de investeerders langdurig aan het lijntje hield met zijn praatjes en WhatsAppberichten. De verdachte zou zijn slachtoffers bovendien hebben verleid met foto’s van de beoogde auto’s, waaronder Porsches, en ook Apple-producten. Hij vervalste ook documenten.

De verdachte hield ze voor dat ze risicovrij konden investeren en snel hoge rendementen konden verwachten. Alle informatie is van het begin tot het einde bij elkaar gelogen, aldus de aanklager. De verdachte zou zo honderdduizenden euro’s binnen hebben geschept.

Van de eis is een half jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.