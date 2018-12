OM: 28 jaar cel voor moord broer kroongetuige

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat Hilversummer Shurandy S. een celstraf krijgt van 28 jaar wegens de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. op 29 maart in Amsterdam-Noord. De verdachte gaf donderdag voor de rechtbank in Amsterdam opnieuw toe dat hij Reduan B. heeft doodgeschoten, in opdracht van anderen.

De 40-jarige S. bleef op de zitting weigeren zijn opdrachtgevers bekend te maken. Een week voor de moord had het OM gemeld dat het een kroongetuigendeal had gesloten met Nabil B. in verschillende liquidatiezaken.

De verdachte zei dat hij niet wist dat zijn doelwit de broer van een kroongetuige was. Maar volgens de officier van justitie kan hij zich niet verschuilen achter die onwetendheid en had hij kunnen weten dat zijn beoogde slachtoffer zeker geen crimineel was. Het slachtoffer had geen enkele connectie met criminaliteit, benadrukte het OM.

De aanklaagster nam S. zijn onverschilligheid juist kwalijk. De Hilversummer schoot zijn slachtoffer neer onder werktijd in zijn eigen bedrijf, in de nabijheid van zijn personeel. De verdachte liep stil achter Reduan aan de trap op en vuurde minstens zes kogels af op zijn hoofd en bovenlichaam.

Na de schietpartij ging S. gewoon naar zijn werk „alsof er niets aan de hand was”, zei de aanklaagster. Volgens haar toont dat de koelbloedigheid van S. aan. „Dit is geen man in de war, hij is volledig toerekeningsvatbaar.”

De moord op Reduan B. is volgens de aanklagers „zonder twijfel” een reactie op de medewerking van Nabil met justitie. De kroongetuige heeft verklaringen afgelegd tegen onder anderen Ridouan Taghi, die in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties en geldt als de meest gezochte misdadiger van Nederland.