OM: 20 jaar voor moord ‘onschuldige’ Köksal

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Roermond celstraffen van elk twintig jaar geëist tegen twee verdachten van het doden van de 22-jarige Omer Köksal in het Venlose stadsdeel Blerick. Het slachtoffer werd op straat doodgeschoten toen hij zich bemoeide met een drugsruzie, waar hij zelf niets mee te maken had.

De 21-jarige Gianni Q. en zijn medeverdachte Jonathan B. (24) hebben volgens het OM in een oorlog tussen drugsbendes uit Venlo en Rotterdam de jonge man met voorbedachten rade doodgeschoten. Het slachtoffer had niks met drugs of het conflict te maken, aldus de officier van justitie woensdag.

Kapperszoon Köksal werd op 1 november 2017 op klaarlichte dag doodgeschoten. Q. bekende de schoten gelost te hebben. Volgens het OM is B. medepleger van de moord, omdat hij het wapen leverde waarmee Q. heeft geschoten en ook uitdrukkelijk uit was op escalatie van het geweld.