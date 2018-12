OM: 20 jaar en tbs voor chaletmoord

Tegen de 33-jarige Janet S. is maandag in het gerechtshof in Arnhem twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het ombrengen van zakenman Ton Kuijf. Ze is twee jaar terug tot twintig jaar cel veroordeeld voor de zaak die bekendstaat als de chaletmoord.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 14 maart 2014 in een brandende chalet in Ermelo gevonden. De man is de avond ervoor in die chalet op gruwelijke wijze om het leven gebracht, aldus het Openbaar Ministerie. Met een bijl en mes werden tientallen snijwonden toegebracht. Dat gebeurde veelal toen de man al met tape was vastgebonden. „Ton moest dood. Dat was het plan, dat is uitgevoerd en dat is moord”, zei de advocaat-generaal.

Als het hof het opleggen van tbs niet mogelijk acht, dan moet S. tot levenslang veroordeeld worden, aldus het OM.