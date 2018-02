OM: 2,5 jaar cel voor witwassen met horloges

Criminele winsten werden bij ‘de horlogeman’ Mustafa Y. uit Zeewolde op grote schaal witgewassen, meent het Openbaar Ministerie. Het eiste donderdag in de rechtbank in Lelystad tegen Y. 30 maanden cel voor witwassen en fraude.

De 40-jarige Mustafa Y. en zijn toenmalige partner Francis L. (41) reden in Zeewolde rond in vele Ferrari’s, Porsches en BMW’s. Bij doorzoekingen in 2014 bij vier van hun woningen zijn tienduizenden euro’s aan contanten aangetroffen. Y. werd onder meer genoemd in een groot Belgisch drugsonderzoek. De hoofdverdachten in die zaak investeerden criminele winsten in peperdure horloges die Y. verkocht. „Die horloges kwamen in de boekhouding van zijn twee bedrijven echter niet voor”, stelde de officier van justitie. Volgens de officier waste Y. 742.000 euro wit en nam hij deel aan een criminele organisatie.