OM: 12 jaar cel voor verkrachting drie vrouwen

De 35-jarige M. A. moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt twaalf jaar de cel in voor de gewelddadige verkrachting van drie vrouwen in Amsterdam. Volgens de officier van justitie wijst onderzoek uit dat dezelfde man verantwoordelijk is voor alle drie de zedenzaken.

De verkrachtingen hadden plaats op 28, 30 en 31 januari vorig jaar. Het eerste slachtoffer werd van haar fiets getrokken op de Wenckebachweg, waarop de dader zich aan haar vergreep. Twee dagen later volgde een jonge vrouw in de Maassluisstraat in een lift van een appartementencomplex en het derde slachtoffer werd verkracht bij de Sloterplas.

Ook houdt de officier van justitie hem verantwoordelijk voor brandstichting in het huis van bewaring waar hij zat.