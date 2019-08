OM: 12 jaar cel voor doden zwangere vrouw

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar cel geëist tegen Mehari T.M. uit Leens voor het doden van zijn vrouw (23) en haar ongeboren kind. Het OM gaat uit van dubbele doodslag.

De in Eritrea geboren T.M. (30) heeft bij de politie bekend. Hij doodde zijn eveneens Eritrese vrouw thuis in de nacht van 27 op 28 februari en belde zelf 112. Hulpverleners vonden het lichaam van de vrouw in de slaapkamer. Sectie wees uit dat zij door verstikking om het leven was gekomen. Ze was ook hard geslagen. De vrouw bleek tussen de 24 en 28 weken zwanger. Daarmee was de foetus levensvatbaar, aldus het OM.

Dinsdag verklaarde T.M. in de rechtbank in Groningen dat hij ontrouw vermoedde en dat hierover ruzie was ontstaan. T.M. legde bij een worsteling zijn handen om de hals van zijn vrouw. Volgens psychisch deskundigen heeft T.M. geen stoornis en is hij volledig toerekeningsvatbaar. Het gezin, dat al twee kinderen had, was niet bekend bij hulpverlenende instanties.