OM: 12 jaar cel voor doden van zwangere vrouw

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar cel geëist tegen Mehari T.M. uit Leens voor het doden van zijn vrouw (23) en haar ongeboren kind. Het OM gaat uit van dubbele doodslag.

De in Eritrea geboren T.M. (30) heeft bij de politie bekend. Hij doodde zijn eveneens Eritrese vrouw thuis in de nacht van 27 op 28 februari en belde zelf 112. Hulpverleners vonden het lichaam van de vrouw in de slaapkamer. Sectie wees uit dat zij door verstikking om het leven was gekomen. Ze had ook een gebroken neus. De vrouw bleek tussen de 24 en 28 weken zwanger. Daarmee was de foetus levensvatbaar, aldus het OM.

Dinsdag verklaarde T.M. in de rechtbank in Groningen dat hij ontrouw vermoedde en dat hierover ruzie was ontstaan. Bij een worsteling had hij zijn handen om de hals van zijn vrouw gelegd. Wat er bij de geweldsuitbarsting precies gebeurde, kan hij zich naar eigen zeggen niet herinneren. Bij het zien van bloed had hij zijn bewustzijn verloren.

Deskundigen hebben bij T.M. geen stoornis vastgesteld. Het OM acht hem daarom volledig toerekeningsvatbaar.

Volgens de officier van justitie gebeurde het wurgen bewust. De advocaat van T.M. ziet daarvoor geen aanwijzingen. Ook zou T.M. zich tijdens zijn handelen niet bewust zijn geweest van de levensvatbaarheid van het ongeboren kind, aldus de raadsman, en is daarom geen sprake van dubbele doodslag. Een celstraf tussen de zes en acht jaar zou volgens hem passender zijn.

T.M. woonde sinds 2014 in Nederland. Zijn vrouw kwam in 2017 over vanuit Eritrea. Het gezin, dat al twee kinderen had, was niet bekend bij hulpverlenende instanties. Getuigen hadden de indruk van een gelukkig gezin. Voor beide kinderen is een schadevergoeding gevorderd van 20.000 euro.

De rechtbank doet op 17 september uitspraak.