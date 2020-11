Ollongren wil Utrecht niet dwingen tot woningbouw in polder

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is niet van plan de gemeente Utrecht ertoe aan te zetten woningen te bouwen in de groene polder Rijnenburg. Dat zei ze maandag in de Tweede Kamer, tijdens een debat over de woonbegroting.

„Een aanwijzing zie ik niet zo zitten”, zei ze richting VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. Die dringt er samen met onder andere het CDA juist op aan om fors in te zetten op woningbouw in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Dat is volgens hen nodig om het woningtekort in Nederland serieus aan te kunnen pakken. In de twee polders is plek voor zeker 22.000 woningen, stellen Koerhuis en zijn CDA-collega Julius Terpstra.

Maar Ollongren wees erop dat er voor woningbouw in de polders ook heel veel geld moet worden geïnvesteerd in infrastructuur. „Waar is dan de dekking” daarvoor, vroeg ze aan Koerhuis.

Het stadsbestuur van Utrecht wil de polders de komende tijd voor windmolens en zonnepanelen gebruiken. Een voorstel daarover werd afgelopen zomer nipt aangenomen in de gemeenteraad. Met de aanleg wordt in 2022 begonnen.

De gemeente laat de mogelijkheid open voor woningbouw, maar laat in het midden of en wanneer dat zou gebeuren. „Het plan laat daarnaast voldoende ruimte voor eventuele woningbouw tijdens de exploitatieperiode van het energielandschap”, schreef de gemeente afgelopen zomer op haar website.