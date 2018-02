„Ollongren schoot erg vlug uit de heup”

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken had beter „haar kiezen op elkaar kunnen houden” bij het uitspreken van een opvatting over de gang van zaken rond de omstreden wethouder Jo Palmen in Brunssum. „Ze heeft erg vlug uit de heup geschoten”, zei hoogleraar Arno Korsten woensdag in een toelichting op een integriteitsonderzoek naar Palmen.

Volgens Korsten en medeonderzoekers Douwe Jan Elzinga baseerde de minister zich op uitlatingen van voormalig burgemeester Luc Winants van Brunssum en de Limburgse gouverneur Theo Bovens. De burgemeester dikte volgens Elzinga de conclusie van een eerder integriteitsonderzoek aan. Ontlastende informatie is uit het eerdere onderzoek weggehouden, aldus de onderzoekers.

Wat in het eerdere rapport staat is een moderne guillotine, zei Korsten. Op basis van de informatie van Winants zei de minister te zullen onderzoeken of er nieuwe maatregelen nodig zijn om benoeming van wethouders die niet integer zijn, tegen te gaan. „Een burgemeester moet alle informatie ter beschikking stellen”, zei Elzinga. „Bij verstoorde verhoudingen moet een burgemeester voorzichtig opereren.”

Zowel Winants als gouverneur Bovens liet eind vorig jaar weten dat wat hen betreft Palmen moest opstappen. Toen hij dat met steun van de raad niet deed, trok Winants zich terug als burgemeester. Bovens en Winants gingen onder anderen bij Ollongren op bezoek met het verzoek te voorkomen dat soortgelijke situaties zich in de toekomst meer voordoen.