Ollongren leeft mee met burgemeester Haarlem

Minister Kajsa Ollongren vindt het „ontzettend vervelend” dat de burgemeester van Haarlem vanwege aanhoudende bedreigingen is ondergedoken. Over de aard of afkomst van de bedreigingen wilde ze niets kwijt.

„Er wordt natuurlijk heel goed voor hem gezorgd, maar dit wens je niemand toe”, aldus Ollongren. Ze benadrukte dat de samenleving hier nooit aan gewend moet raken en er „altijd tegen moet optreden”.

Wie er achter de bedreigingen zit, zei ze niet. „Ik kan niks zeggen over de reden”, was het enige wat ze er over kwijt wilde.