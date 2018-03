Ollongren: kabinet gaat nee-stem wegen

Het kabinet gaat de uitkomst van het raadgevend referendum over de nieuwe inlichtingenwet „wegen”. Maar dat gebeurt pas als de officiële uitslag bekend is. Dat is volgende week het geval. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil nog niet op dat moment vooruitlopen. Ook wil ze niet vooruitlopen op het resultaat van de heroverweging door het kabinet. Ze laat in het midden of de wet later wordt ingevoerd dan de beoogde datum van 1 mei.

Ollongren heeft dat gezegd in reactie op het referendum van woensdag. Ze gaf toe dat de uitslag die zich nu aftekent een teleurstelling is voor het kabinet. „We hebben ons ingespannen om zoveel mogelijk mensen voor te laten stemmen”. Volgens voorlopige tellingen hebben de nee-stemmers een kleine overwinning behaald. ,,De nee-stemmers hebben een signaal afgegeven. Dat betekent dat het kabinet met die tegenstem aan de slag moet bij het wegen wat deze uitslag nu precies betekent’, zei de minister.