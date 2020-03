Ollongren is weer af en toe op haar ministerie

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is zich aan het voorbereiden op haar terugkeer. Ze is daarom vanaf deze week weer af en toe op haar ministerie. Ze is maanden afwezig geweest door complicaties na een operatie.

Volgens een woordvoerster wordt Ollongren op het ministerie bijgepraat door ambtenaren en de bewindslieden die haar vervangen. Ze heeft nog geen extern overleg en neemt ook nog geen beslissingen. Eind maart moet Ollongren weer echt aan aan de slag gaan.

De D66-politica onderging kort na de zomer een operatie aan haar bijholtes. Ze werd in eerste instantie vervangen door staatssecretaris Raymond Knops, maar toen begin november duidelijk werd dat ze nog lang afwezig zou zijn is haar portefeuille tijdelijk ondergebracht bij Knops en Stientje van Veldhoven die staatssecretaris is op Infrastructuur en Waterstaat. Ank Bijleveld van Defensie werd verantwoordelijk voor de AIVD.

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees neemt het vicepremierschap namens D66 waar.