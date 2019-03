Ollongren blij met opkomst

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, is blij met de opkomst bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen.

„De vorige keer was de opkomst lager dan 50 procent en daar lijken we nu ruim boven te zitten. Dat kan allerlei redenen hebben, maar voor mij als minister van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor verkiezingen, is opkomst gewoon heel belangrijk. Ik ben erg blij dat er nu meer mensen naar de stembus zijn gegaan.”

Ollongren vindt dat de verkiezingen woensdag goed zijn verlopen, rustig met weinig incidenten. Ollengren: „Natuurlijk zijn er altijd wel wat dingetjes. Zo was er op een paar plekken een tekort aan stembiljetten dat snel opgelost moest worden.”