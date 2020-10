Ollongren: alles bekijken om veilig te kunnen stemmen

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat ondanks de coronacrisis zoveel mogelijk mensen op 17 maart volgend jaar hun stem kunnen uitbrengen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarbij sluit ze niet uit dat er over meerdere dagen gestemd kan worden, of dat mensen hun stem per post kunnen uitbrengen.

Hoe verkiezingen in Nederland verlopen is tot in detail vastgelegd in de wet, benadrukte Ollongren woensdag in de Kamer. Voor aanpassingen zal daarom tijdig de wet moeten worden aangepast. Ze is al in overleg met gemeenten aan het kijken hoe stemmen in tijden van corona zo goed mogelijk kan worden gefaciliteerd en komt daar begin november op terug.

Aan de opties die haar vanuit de Kamer werden aangedragen zitten wel haken en ogen, merkte de minister op. Zo is bij briefstemmen de postbezorging een factor. Stembiljetten moeten op tijd binnen zijn om meegeteld te worden. Dat is cruciaal, aldus Ollongren. Groot voordeel is wel dat groepen die niet naar de stembus kunnen of willen komen, omdat ze bijvoorbeeld een broze gezondheid hebben, hiermee serieus worden „ontzorgd”.

Ook als stemlokalen meerdere dagen opengaan, zijn er volgens Ollongren veel details waar naar moet worden gekeken. Maar dat betekent niet dat ze de mogelijkheid uitsluit.

In het wetsvoorstel van de minister wordt gesproken over een gezondheidscheck, met een aantal vragen die kiezers geacht worden zichzelf te stellen voor ze naar het stemlokaal gaan. Als iemand niet aan die check voldoet „is het betreden van een stemlokaal niet toegestaan”, staat in het wetsvoorstel.

Ollongren benadrukt dat er geen controle plaatsvindt bij het stembureau door de medewerkers. Toch roept de ChristenUnie de minister op om de gezondheidscheck in de vorm van een ‘dringend advies’ te gieten. Ollongren zei daar geen voorstander van te zijn, omdat dat het voor mensen alleen maar „onduidelijker” zou maken.