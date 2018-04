Olifantje geboren in Wildlands in Emmen

In dierenpark Wildlands in Emmen is maandag een gezond olifantje geboren. Het is een mannetje dat ongeveer 100 kilo weegt en de naam Mauk heeft meegekregen, zei een woordvoerster.

De moeder werd 26 jaar geleden zelf als eerste olifant ooit in Emmen geboren. Dit mannetje is haar vijfde jong.

Bij olifanten vindt de bevalling plaats in de familiegroep. Bij de bevalling spelen de tantes een hele grote rol. Zij beschermen de kwetsbare moeder. Ook als het kalfje gaat staan, helpen de andere olifanten mee.

In totaal telt de kudde van Wildlands nu negen olifanten: drie volwassen vrouwen, één volwassen bul, vier jonge stiertjes en dit pasgeboren kalfje.

Eén van de vrouwtje is drachtig en zal naar verwachting ook dit voorjaar bevallen.