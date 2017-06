Olifanten in Artis hebben nieuw verblijf

De Aziatische olifanten in Artis hebben een nieuw buitenverblijf. Dinsdag mochten de twee vrouwtjes en het half jaar oude kalfje de riante buitenruimte verkennen. En dat verliep nog behoorlijk onwennig, zo bleek bij de officiële opening van het terrein.

Vooral Sanuk, de jongste telg, vond het spannend. Ze rende steeds terug naar de stal, op de voet gevolgd door moeder Thong Tai en grote halfzus Yindee. Na een tijdje werden de dieren iets vertrouwder en lieten ze zich de appels en andere lekkernijen op het buitenverblijf smaken.

Olifantenverzorger Peter Bleesing had verwacht dat Sanuk iets onbevangener zou zijn, maar volgens hem laat dit gedrag ook zien hoe spannend het is voor de olifanten. „Het is alsof ze in een heel ander werelddeel zijn beland. Vooral Yindee weet niet beter dan de stal en het oude verblijf. Dit is vijf keer zo groot.”

Het nieuwe verblijf heeft grote rotspartijen, waarin zich luiken met eten bevinden die de verzorgers met computers op afstand kunnen bedienen. Verder is er een grote waterpartij, waar de drie in kunnen zwemmen. „Aziatische olifanten zijn stapelgek op water”, aldus de verzorger, die zich realiseert dat de bezoekers het risico lopen nat te worden van het gespetter.

Artis-directeur Haig Balian sprak van een emotionele dag. Voordat werd besloten tot de bouw van het nieuwe verblijf, dat een deel van het aangrenzende parkeerterrein beslaat, was het de vraag of de dierentuin de olifanten wel wilde houden. „We stonden voor de keuze welke dieren we wilden houden en olifanten nemen veel plek in”, vertelde Balian. „Maar ze zijn zo uniek en hebben een educatieve functie.” Voor de directeur stond echter wel vast: „Als je ze houdt, dan moet je dat zo goed mogelijk doen”.

Artis wil de kudde in de toekomst uitbreiden. Hiervoor moet eerst een mannetje, een bul, worden gevonden. Uiteindelijk is er plek voor zeven tot negen olifanten.