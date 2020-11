‘Olifant Buba moet naar olifantenopvang in Frankrijk’

Verschillende organisaties waaronder Comité Dierennoodhulp roepen het parlement op niet voor voorstellen te stemmen om olifant Buba bij de circusfamilie Freiwald in Nederland te laten blijven. De organisaties pleiten ervoor om Buba naar een olifantenopvang in Frankrijk te sturen, waar ze een fijner leven zou hebben.

Het kabinet zoekt een onderkomen voor de olifant omdat die niet langer bij de circusfamilie kan blijven. De familie kan het dier niet meer onderhouden omdat ze geen inkomsten meer heeft door de coronacrisis. Sinds een paar jaar mogen wilde dieren niet meer optreden in een circus. De circusfamilie Freiwald wil Buba graag houden.

Minister Carola Schouten (Natuur) overweegt Buba naar Frankrijk te sturen naar de olifantenopvang Elephant Haven. Maar een aantal partijen pleit ervoor om Freiwald in aanmerking te laten komen voor coronasteun zodat de olifant bij de circusfamilie kan blijven. De Tweede Kamer stemt dinsdag over voorstellen om Buba in Nederland te laten blijven, al dan niet bij de familie Freiwald.