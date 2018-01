Olietanker en binnenvaartschip losgetrokken

De olietanker die zaterdag was vastgelopen op een krib op de Rijn bij Pannerden, is losgetrokken. Het schip wordt nader geïnspecteerd. Ook een binnenvaartschip dat zaterdag vastliep op de Westerschelde bij Hansweert is inmiddels los, zo meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De olietanker vervoerde 1600 ton gasolie. Om die reden waren bij het lostrekken een blusauto en een tankautospuit aanwezig, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. „Het was niet een dubbelwandig, maar een enkelwandig schip. Dan bestaat er gevaar dat de botsing zorgt voor een breuk in de tank. Maar daar lijkt uiteindelijk geen sprake van.”

Hoewel er geen sprake was van lekkage, is het schip door sleepboten naar een haven in de buurt gebracht. Daar gaan duikers een nadere inspectie uitvoeren.

Ook het losgetrokken binnenvaartschip dat vastliep op de Westerschelde wordt geïnspecteerd. Dat gebeurt in een buitenhaven bij Hansweert, de plaats waar het schip was gestrand.