‘Oliebedrijven maken klimaatdoelen onhaalbaar’

Als olie- en gasbedrijven hun geplande investeringen doorzetten, worden de klimaatdoelen die de wereld in Parijs heeft vastgesteld volstrekt onhaalbaar. Die conclusie trekken 17 organisaties uit diverse landen, waaronder Milieudefensie en Greenpeace, in een rapport dat ze donderdag presenteerden op de VN-Klimaattop in Madrid.

„De komende vijf jaar pompt de sector 1,4 biljoen dollar in nieuwe olie- en gaswinning. Dit brengt de mondiale opwarming ver voorbij de 1,5 graden”, vat Milieudefensie samen.

Fossiele brandstoffen die uit de grond worden gepompt, worden uiteindelijk verstookt. Daardoor komt CO2 vrij en dat broeikasgas houdt warmte vast. Projecten die de komende vijf jaar op de planning staan, zijn volgens het rapport goed voor 148 gigaton CO2. Dat is net zoveel uitstoot als 1200 kolencentrales zouden veroorzaken.

Zelfs als alleen de reeds bestaande olie- en gasvelden in productie blijven, zal het volgens de milieuclubs niet lukken de opwarming van de aarde te beperken tot de voorgenomen 1,5 graden.

Terwijl landen in het akkoord van Parijs hebben afgesproken dat het tijdperk van fossiele brandstoffen ten einde moet komen, signaleren de milieuorganisaties een toename van 7 procent in de wereldwijde olie- en gasproductie tot 2024. Vooral in de Verenigde Staten bestaan grote uitbreidingsplannen: 85 procent van alle nieuwe projecten is Amerikaans.

Het Russische Gazprom wil volgens het rapport het meeste investeren van de grote oliebedrijven, gevolgd door Shell. Het Brits-Nederlandse bedrijf zegt de cijfers niet te herkennen, maar wil zelf geen productiedoelen verstrekken. Shell benadrukt dat het de klimaatdoelen van Parijs volledig steunt en wijst erop dat het miljarden investeert in duurzame energie. Tegelijkertijd zegt Shell te willen voldoen aan de vraag naar energie.

De opstellers van het rapport roepen overheden op in te grijpen, bijvoorbeeld door belastingvoordelen af te schaffen en geen vergunningen meer uit te geven voor olie- en gaswinning. Ook investeerders kunnen het verschil maken, stellen de organisaties, door er geen geld meer in te stoppen.

Een oplossing die door de industrie wordt gepromoot is het afvangen en opslaan van CO2. Volgens het VN-Klimaatpanel IPCC ontbreekt het echter aan bewijs dat dit op grote schaal werkt. De milieuorganisaties wijzen erop dat het ook erg duur is.