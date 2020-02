Olie komt in bodem terecht door illegaal aftappunt

Het bedrijf Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) heeft aangifte gedaan van diefstal van nafta uit een pijpleiding in Haaren. Bij graafwerkzaamheden in de Brabantse plaats werd woensdag een lek in de leiding ontdekt. Het bleek een illegaal aftappunt. Wie de dader of daders zijn, is niet bekend. Circa 30.000 liter is in de bodem terechtgekomen. Donderdag is begonnen met het schoonmaken van de grond.

Direct na de ontdekking is de druk van de leiding gehaald en de pijp gerepareerd. Volgens RRP hebben omwonenden en passanten geen gevaar gelopen.

Nafta ontstaat door ruwe olie te destilleren en dient als grondstof voor onder meer plastic.