Olie in IJssel verdampt vanzelf

In de IJssel tussen het Gelderse Gorssel en Deventer (Overijssel) is een oliespoor van zo’n tien kilometer aangetroffen. Dat heeft Rijkswaterstaat na onderzoek van afgenomen monsters laten weten. De olie levert echter geen problemen op voor de scheepvaart. Volgens de woordvoerster van Rijkswaterstaat verdampt de olie omdat het op het water ligt. „De olie zal vervliegen. Dat zal enkele uren in beslag nemen.”

Rijkswaterstaat heeft nog niet kunnen achterhalen waar de olie vandaan komt. Dat wordt de komende dagen verder onderzocht. Er is wel geconstateerd dat er geen nieuwe olie meer bijkomt.

Bij het onderzoeken van de olie heeft Rijkswater een patrouille op het water ingezet en er heeft een drone boven het water gevlogen.