Oleg Poelatov was rechterhand van Doebinski

Oleg Poelatov, een van de vier mensen die zouden worden aangeklaagd voor de ramp met vlucht MH17, was de tweede man van de inlichtingendienst van de rebellen in Donetsk. Zijn baas was Sergej Doebinski, een van de andere mogelijke aangeklaagden.

Poelatov werd in juli 1966 geboren in het Russische Oeljanovsk. Hij was luitenant-kolonel in het Russische leger. Hij zou de schuilnamen Gyurza en Khalif gebruiken.

Volgens onderzoekscollectief Bellingcat was Poelatov waarschijnlijk betrokken bij het bestellen van een Russische Buk-raketinstallatie. Toen de lanceerder was afgeleverd, zou Poelatov de bewaking hebben geregeld. Hij had nauwe contacten met Igor Girkin, alias Igor Strelkov. Die was minister van Defensie in het rebellengebied en als zodanig de baas van Poelatovs baas Doebinski.