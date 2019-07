Olaf: Expositie Rijks is kroon op carrière

Erwin Olaf had tranen in zijn ogen toen hij de expositie van zijn werk voor het eerst zag in het Rijksmuseum. De fotograaf, die dinsdag zijn 60e verjaardag viert, ziet de tentoonstelling 12x Erwin Olaf als een kroon op zijn carrière. „Welke fotograaf heeft zijn werk ooit naast Rembrandt mogen hangen, in mijn geval zelfs naast een ets én een schilderij”, zegt hij vol trots, een paar uur voordat de expositie dinsdagavond opent.

Het is een bijzonder jaar voor Olaf met de succesvolle dubbeltentoonstelling in het Gemeentemuseum en Fotomuseum in Den Haag eerder dit jaar en de expositie in het Amsterdamse museum. „Ik voel me al een half jaar een kind dat cadeautjes mag uitpakken onder de kerstboom. De driewieler met alle toeters en bellen had ik al, maar dit is nog een extra pakje. Dit is een diamant. En dan is er ook nog eens een boek en een documentaire.”

De tentoonstelling, die Olaf met Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits samenstelde, is er naar aanleiding van de overdracht van de kerncollectie uit het oeuvre van de fotograaf. Het museum verwierf bijna vijfhonderd afdrukken, portfolio’s, video’s, magazines, boeken en posters van zijn hand. Het grootste deel daarvan heeft Olaf het Rijks geschonken.

In de expositie 12x Erwin Olaf, die tot en met 22 september is te zien, hangen elf foto’s en een zogenoemde videoinstallatie (een videokunstwerk) in combinatie met elf schilderijen en een prent uit de collectie van het Rijksmuseum. Zo is zijn foto Hennie uit de serie Ladies Hats uit 1985, met daarop een jongen met een dameshoedje, te zien naast een zelfportret van Rembrandt uit circa 1628. De fotograaf zag dit schilderij voor het eerst toen hij twaalf was en met school het museum bezocht. Hij gebruikte het als inspiratie voor zijn foto’s. „Ik wilde Rembrandtesk licht en een Rembrandteske compositie.”

Hij bewondert de techniek die de kunstenaars gebruiken in hun werk. „Die ogen in het werk van Breitner, Verspronck en Rembrandt, je ziet echt een gebroken blik. Het is zoveel moeilijker om die te schilderen dan te fotograferen. Voor mij is het uiteindelijk een klik, eigenlijk een fluitje van een cent.”

De komende tijd gaat Olaf het vanwege zijn gezondheid iets rustiger aan doen. „Maar ik zal nooit stoppen, dat zit niet in mijn genen. Ik ga mogelijk abstractie en onscherpte onderzoeken, dan heb ik over een tijdje weer iets om mee naar buiten te komen.”