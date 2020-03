Officier van justitie leest namen alle slachtoffers MH17 op

De officier van justitie heeft maandag tijdens de eerste dag van het strafproces rond het neerhalen van vlucht MH17 de namen van alle 298 slachtoffers opgelezen in de rechtbank. Ze deed dat nadat ze had verteld wat het Openbaar Ministerie de vier verdachten ten laste legt. De mannen - drie Russen en een Oekraïner - worden verdacht van het neerhalen van het toestel, met de dood van alle inzittenden tot gevolg, en van de moord op alle inzittenden.

Tijdens het voorlezen van de namen, dat ruim een kwartier in beslag nam, was het muisstil in de rechtszaal. Een aantal nabestaanden is aanwezig in de zaal. De voorzitter van de rechtbank zei direct daarna dat „alleen stilte en bezinning” passend is.

In het vliegtuig zaten bijna 200 Nederlanders. Daarnaast waren er passagiers uit Maleisië, Australië, Indonesië, Engeland, België, Duitsland, Filipijnen, Canada en Nieuw-Zeeland. De Maleisische bemanning bestond uit vijftien personen.