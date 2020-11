Officieel warmste 9 november ooit gemeten

In De Bilt is de temperatuur maandagmiddag om 13:00 uur naar 16,7 graden gestegen. Het is daarmee officieel de warmste 9 november ooit gemeten, aldus Weeronline en Weerplaza. Het vorige record stond op 16,5 graden en werd gemeten in 1983.

Het record van maandag is alweer het twaalfde datum-warmterecord in De Bilt dit jaar. Er werden alleen maar warmterecords gebroken. Dat heeft alles te maken met de opwarming van het klimaat. Een normaal jaar telt gemiddeld acht datum-warmterecords en één datum-kouderecord.

Het datum-record van 9 november komt precies een week na het laatste datum-record. Bovendien was het in geen enkele novembermaand in De Bilt zo warm als het toen op 2 november 2020 was. Op het hoofdstation werd een temperatuur van 19,3 graden gemeten en in het zuidoosten was het regionaal zelfs warmer dan 20 graden.

De hoogste temperatuur van alle officiële weerstations van het KNMI bedraagt maandag 17,7 graden en is gemeten in Eindhoven. Het kwik kan komende uren nog iets oplopen.