Officieel dodental coronavirus stijgt met 84 naar 4795

Het coronavirus heeft nu zeker 4795 Nederlanders het leven gekost. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn 84 nieuwe meldingen binnengekomen over overleden patiënten.

In de officiële registratie staan alleen mensen die positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is daarom waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven door de GGD’s.

Het RIVM kreeg 84 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnames van mensen met Covid-19. Deze cijfers kunnen eveneens iets achterliggen op de realiteit. En ook hier gaat het om aangetoonde gevallen. Regionaal wordt ook geregistreerd hoeveel patiënten met symptomen van de longziekte worden opgenomen. Alleen al in Brabant kwamen woensdag 80 patiënten binnen die mogelijk zijn besmet.

Het aantal patiënten ligt hoe dan ook een stuk lager dan tijdens de piek eind maart. Toen werden vaak meer dan 500 mensen per dag opgenomen bij wie het virus al was vastgesteld.

„De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken”, constateren de gezondheidsexperts dan ook. „Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.”

Vooralsnog was 31 maart de dodelijkste dag van de epidemie in Nederland. Toen stierven in 24 uur 171 mensen bij wie het virus was vastgesteld.