Officieel dodental coronavirus stijgt met 181 naar 3315

Het aantal Nederlandse doden door het coronavirus is opgelopen tot zeker 3315. Van deze mensen stond vast dat ze waren besmet met het virus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 181 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD’s.

Het werkelijke dodental is hoger, omdat de registratie diverse beperkingen kent. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daarop zijn getest, ontbreken in de statistieken. Ook geven GGD’s sterfgevallen vaak pas na een of meerdere dagen door, waardoor de registratie wat achterligt op de werkelijkheid.

CBS-cijfers over de sterfte in Nederland en de sterfte in verpleeghuizen doen vermoeden dat het werkelijke aantal overledenen als gevolg van het virus een stuk hoger ligt.

In de week tussen 30 maart en 5 april stierven 2000 Nederlanders meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Vermoedelijk heeft dat alles te maken met het virus, maar van ‘slechts’ 1000 sterfgevallen in die week staat vast dat de overledene was besmet.

In instellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen stierven in dezelfde week 1485 mensen, bijna twee keer zoveel als in een gemiddelde week aan het begin van het jaar, voor de corona-uitbraak.

Het RIVM registreerde 182 nieuwe ziekenhuisopnames. Het grootste deel van de patiënten die het betreft (117), werd dinsdag of maandag opgenomen. De rest al eerder. In grote lijnen daalt zowel het aantal overledenen als het aantal mensen dat in het ziekenhuis terechtkomt met de longziekte Covid-19, die door het virus wordt veroorzaakt. Vooralsnog was 2 april de dag waarop de meeste mensen eraan bezweken: 161.