Officieel dodental coronavirus stijgt met 10 naar 5977

Het aantal overledenen in Nederland van wie vaststaat dat ze besmet waren met het coronavirus is gestegen met tien. In de officiële registratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat het totale dodental nu op 5977.

Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms later doorgegeven. In Nederlandse ziekenhuizen zijn negen nieuwe coronapatiënten opgenomen. Ook die gegevens komen soms pas later binnen.

In de cijfers van woensdag zijn sterfgevallen en ziekenhuisopnames verwerkt die zich tijdens het lange pinksterweekend voordeden. Dinsdag meldde het RIVM vijf nieuwe sterfgevallen.

Bij het RIVM zijn 86 meldingen over nieuwe positieve testen binnengekomen. Daarmee komt het totale aantal Nederlanders bij wie het coronavirus is geconstateerd uit op 46.733.

Onder de gemeenten waar de afgelopen week relatief veel nieuwe besmettingen zijn gemeld ten opzichte van de rest van het land (30 tot 55 per 100.000 inwoners) zijn Schouwen-Duiveland en Tholen in Zeeland, Rheden en Elburg in Gelderland en Boxtel in Noord-Brabant. In die laatste gemeente staat een vestiging van vleesverwerkingsbedrijf Vion, waar bij 18 medewerkers het virus is vastgesteld.

Het coronavirus is het vaakst dodelijk voor ouderen: van de overledenen was de overgrote meerderheid ouder dan 70 jaar. Van de mensen onder de 70 jaar die aan het virus zijn bezweken, leed 70 procent aan een onderliggende aandoening, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of een chronische longziekte.