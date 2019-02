Officieel de warmste februaridag ooit gemeten

Niet eerder was het in De Bilt in februari zo warm als maandag. In de middag steeg de temperatuur in De Bilt naar 17,5 graden. Dat meldt Weeronline.

Het oude record stamde uit 1959 en bedroeg 17,3 graden. In het zuiden van ons land is het met 18 graden nog warmer en in de komende dagen kan de temperatuur nog verder oplopen.

Aan het begin van de middag werd het met 15,2 graden in De Bilt officieel al de warmste 25 februari ooit gemeten.

