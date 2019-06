‘Offensief nodig om jeugd echt te leren lezen’

Er moeten een ‘offensief’ en extra financiering komen om jongeren weer echt te leren lezen. Dat zeggen de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Niet alleen leerkrachten moeten daarbij worden betrokken, maar ook ouders, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, schoolmediathecarissen, bibliotheekmedewerkers en onderwijsassistenten, aldus de raden. Ook de overheden moeten aan de bak, net als bijvoorbeeld uitgeverijen en het Letterenfonds. Want al gebeurt er al van alles, het is gewoon niet genoeg.

Scholieren moeten volgens de raden onder meer kunnen putten uit een rijk leesaanbod van boeken en langere teksten die passen bij hun belangstelling en achtergrond. Ook moet er een klimaat worden verwezenlijkt waarin de jeugd wordt gestimuleerd om beter te gaan lezen. Samenwerking tussen alle partijen is geboden.

„Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Ze lezen weliswaar volop korte tekstjes - berichten op hun smartphone of samenvattende stukjes in schoolboeken - maar besteden minder tijd aan ‘diep lezen’: het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving - en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel”, waarschuwen de adviesorganen.

Het wordt jongeren ook niet gemakkelijk gemaakt om gemotiveerd te raken voor diep lezen, erkennen ze. „Op bibliotheken is fors bezuinigd en in het onderwijs is de aandacht en tijd voor taal en literatuur verminderd. Dat is vooral bezwaarlijk voor jongeren die van huis uit niet opgroeien in een leescultuur.”

De raden hebben hun advies ‘Lees! een oproep tot een leesoffensief’ maandag gepresenteerd.