Oekraïense zonnebloemen van ‘MH17-veld’ geplant in Hilversum

Bij de Sint Vituskerk in Hilversum hebben burgemeester Pieter Broertjes en pastoor Jules Dresme maandagmorgen Oekraïense zonnebloemen geplant.

De zaden van de zonnebloemen zijn afkomstig van het veld in Oost-Oekraïne waar op 17 juli 2014 de neergeschoten Boeing 777-200ER van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 is terechtgekomen. De zaadjes zijn opgekweekt tot zonnebloemen die op verschillende locaties in Hilversum worden geplant.

Bij de vliegramp, woensdag vijf jaar geleden, kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

