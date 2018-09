Oefensprong para’s Ede afgelast om onstuimig weer

De parachutisten die vrijdag op de Ginkelse Heide oefensprongen zouden uitvoeren kunnen aan de grond blijven. Vanwege de harde wind is deze activiteit geschrapt.

Ook een dropping op de Renkumse Heide is afgelast. Het is nog niet duidelijk of de paradropping op de Ginkelse Heide bij Ede zaterdag doorgaat. Op tal van andere plaatsen in het land zijn buitenevenementen afgelast. Reden is het onstuimige begin van de herfst met harde wind en soms veel neerslag.

Zo gaat het Rotterdamse culinaire festival Djemaa el Fna in het Museumpark vrijdagavond niet door. Felle windstoten bliezen in de ochtend tenten en kramen omver. De organisatie van het festival besluit vrijdagmiddag of het festival zaterdag en zondag wel door kan gaan.

Het muziekspektakel SimmerTime in Dokkum gaat eveneens niet door. De grote circustent die nodig is kan door de harde wind niet worden opgebouwd en ook de weersomstandigheden tijdens het evenement zijn niet goed of te onzeker.

In Blaricum is de De Dag van het Werkpaard van de agenda afgevoerd. De Boerendag zou zondag worden gehouden, maar de decorstukken en huisjes die daarvoor moesten worden opgebouwd zullen naar verwachting het slechte weer niet overleven.

Vaarevenement Harlingen Ongeschut gaat zaterdag niet door. Als reden geeft de organisatie de verwachte slechte weersomstandigheden en hoge waterstand op de Waddenzee. Tijdens het evenement varen honderden bootjes door de grachten en havens van de stad terwijl op de kades bands spelen.