Odette liet Zeeuwse brandweer 108 keer uitrukken

Storm Odette heeft Brandweer Zeeland tot zaterdagochtend 108 keer aan het werk gezet, voor bijna de de helft van de keren in Zeeuws-Vlaanderen. Grote takken en zelfs hele bomen vielen op gebouwen waaronder huizen. Daken raakten los.

In Sluis was de situatie het heftigst, daar moest de brandweer 29 keer aan de slag, meldt Zeeland Veilig.

De vorige herfststorm was op 29 oktober 2017. Twee jaar op rij geen herfststorm is zeer uitzonderlijk. De vorige keer dat dit gebeurde was in 1994 en 1995. In het najaar van 2017 woedden er ook stormen op 13 september en op 5 oktober. In 2016 was op 20 november de eerste en enige herfststorm.