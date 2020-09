Odette: eerste herfststorm sinds 2017

In Hoek van Holland is tussen 20.00 en 21.00 uur gemiddeld windkracht 9 gemeten, meldt Weeronline. Daarmee is officieel sprake van de eerste herfststorm van dit jaar. De storm, die de naam Odette heeft gekregen, is zelfs de eerste herfststorm sinds 2017.

De zwaarste windstoot tot dusver werd geregistreerd in Hoek van Holland en bedroeg 114 km/uur. Daar was zelfs tijdelijk sprake van windkracht 10. De storm in het zuidwesten van het land houdt waarschijnlijk nog enkele uren aan.

Weer.nl meldde eerder vandaag dat Odette vanavond de Zeeuwse kust zou bereiken met windkracht 8 tot 9 en zware windstoten van 90 tot 110 kilometer per uur. Plaatselijk wordt veel regen verwacht.

Ook dieper in de provincie Zeeland is het zeer onstuimig. Er trekken talrijke buien over het zuidwesten van Nederland. Volgens Weer.nl voorspellen sommige weermodellen plaatselijk tot 100 millimeter regen in de komende 24 uur. Dat komt neer op ruim de hoeveelheid regen die anders in een maand valt. Ook in Brabant en Limburg kunnen er buien zijn.

De eerste herfststorm is dit jaar eerder dan normaal. Gemiddeld genomen komt die pas half oktober. Het is gebruikelijk dat het eens in de vijf à zes jaar niet tot storm komt in de meteorologische herfst.

De vorige herfststorm was op 29 oktober 2017. Twee jaar op rij geen herfststorm is zeer uitzonderlijk. De vorige keer dat dit gebeurde was in 1994 en 1995. In het najaar van 2017 woedden er ook stormen op 13 september en op 5 oktober. In 2016 was op 20 november de eerste en enige herfststorm.