Octopus na ruim 65 jaar weer in Oosterschelde

Duikers hebben onlangs in de Oosterschelde een ‘Gewone octopus’ gezien en gefotografeerd. Anders dan zijn naam doet vermoeden is het een bijzondere ontdekking: in de Nederlandse kustwateren is de diersoort sinds circa 1950 niet meer waargenomen. Dat meldt de natuurwebsite Nature Today. Onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden heeft de foto’s beoordeeld.

Twee Belgische sportduikers zagen de octopus deze zomer bij de Zeelandbrug, bij Zierikzee, op een diepte van zo’n 16 meter. „Het schuwe dier verstopte zich meteen tussen stenen waardoor ze alleen het achterste deel van de mantelzak konden fotograferen”, aldus Naturalis. Maar dat blijkt dus voldoende ‘bewijsmateriaal’.

De Gewone achtarm, ook wel Octopus vulgaris, is een inktvis zonder skelet die tot een meter lang kan worden.