Ochtendspits stuk rustiger dan normaal, ondanks boerenprotest

De ochtendspits is woensdag op de snelwegen een stuk rustiger verlopen dan normaal. Op het hoogtepunt stond er 62 kilometer file op de snelwegen, terwijl een normale woensdagochtendspits zo’n 150 kilometer file telt, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De woordvoerder vermoedt dat onder meer het boerenprotest heeft bijgedragen aan dit rustige verkeersbeeld: mogelijk zijn namelijk mensen thuisgebleven omdat ze problemen op de weg vreesden door het protest. Maar ook het weer speelt mee, evenals het feit dat het noorden van het land vakantie viert.

Boeren hebben volgens de woordvoerder goed gehoor gegeven aan de oproep niet met hun tractor via de snelweg naar Den Haag te rijden. Af en toe duikt er nog wel een „verdwaalde tractor” op op de snelwegen, maar die wordt er dan weer vanaf gestuurd door de politie. „Je ziet dat de politie heel duidelijk aanwezig is. Indien nodig worden er tractoren van de snelweg gehaald en de bestuurders bekeurd.”

De boeren moeten volgens de politie over B-wegen naar Den Haag, waar woensdag een grote actie is tegen het stikstofbeleid van de overheid. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft de boeren opgeroepen zich hier aan te houden. Hoewel Rijkswaterstaat geen compleet plaatje heeft van de drukte op het onderliggende wegennet, is het volgens de zegsvrouw wel duidelijk dat het daar wat drukker is dan normaal. „Maar dat leidt ook niet tot problemen. Gelukkig verloopt het veilig en valt het mee qua drukte.”