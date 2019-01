Ochtendspits minder druk dan gebruikelijk

Op de Nederlandse wegen was het dinsdag in de ochtendspits aanmerkelijk minder druk dan gebruikelijk. De ANWB noteerde omstreeks 09.00 uur ongeveer 80 kilometer file, terwijl dat meestal 200 kilometer is.

„Waarschijnlijk hebben sommige mensen op basis van de weersverwachting hun conclusies getrokken en zijn ze niet de weg opgegaan”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Weerbureaus waarschuwden voor overlast dinsdag in het verkeer door sneeuwval. Vanaf ongeveer 08.00 uur begon het te sneeuwen in Zeeland. Vanuit die regio heeft de ANWB nog geen meldingen ontvangen van verkeersproblemen. Pas later in de ochtend wordt sneeuwval in de westelijke Randstad verwacht.

„Meeste sneeuw in periode tussen de spitsen”

