Ochtendspits getroffen door pensioenacties

De NS is maandag even na zevenen begonnen met het opstarten van de treindienst na de korte werkonderbreking die de spoorbonden hadden georganiseerd. Tot 07.06 uur reden er in het hele land geen treinen, een actie met als doel de AOW-leeftijd op 66 jaar te houden.

De opstart verloopt niet vlot, lijkt het. Op het Centraal Station van Amsterdam waren rond 07.15 uur vrijwel alle vertrekkende treinen geschrapt. Op de borden staat dat treinen niet rijden vanwege „een eerdere verstoring”. Alleen de Thalys naar Parijs en een enkele trein richting Rotterdam vertrekken volgens schema. Groepjes toeristen die niet op de hoogte waren van de korte staking op het spoor, lopen op het station rond op zoek naar informatie.

Tijdens de werkonderbreking, in de vroege ochtend, waren de perrons leger dan op een normale maandagochtend. De meeste dagelijkse reizigers lijken goed op de hoogte van de staking.

De werkonderbreking op het spoor maakte deel uit van een landelijk pensioenprotest. Onder meer in het stads- en streekvervoer, de bouw- en de schoonmaaksector wordt gestaakt.

De ANWB meldt dat de maandagochtendspits een stuk drukker verloopt dan gebruikelijk vanwege de acties bij het openbaar vervoer. Daarnaast is ook nog eens een aantal ongelukken gebeurd. Het staat onder meer compleet vast op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Heemskerk en het knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is ruim een uur door een ongeluk met twee auto’s. De linkerrijstrook is dicht.