Ochtendspits druk en rommelig

Op de snelwegen is het deze maandagochtend rommelig en druk. Hier en daar zijn ongelukken gebeurd en ook het slechte weer helpt niet mee, blijkt uit updates van de verkeersdiensten. De ANWB telt ruim 1000 kilometer file en spreekt van de op één na drukste spits van het jaar.

De ongelukken zorgen veelal voor wachttijden van meer dan een half uur, soms nog langer.

Op de A44 bij knooppunt Burgerveen gebeurde een ongeluk met vijf auto’s. Ongelukken op de A15 en A50 zorgen voor drukte rond Arnhem, en ook rond Den Bosch en Eindhoven verloopt de spits moeizaam. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is de weg dicht.

Bij de Van Brienenoordbrug richting Rotterdam is geduld een schone zaak, want daar gebeurden meerdere ongelukken. Ook op de A2 richting Utrecht bij Waardenburg staan lange files. De A9 is eveneens aan de beurt: tussen Velsen en Rottepolderplein moeten automobilisten ook langer dan een half uur wachten.

Een uur extra is de reistijd op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Leende, en drie kwartier op de A4 van Rotterdam naar Den Haag voor Delft.