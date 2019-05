Ochtendspits al vroeg begonnen, nauwelijks treinen

De ochtendspits zorgt vanwege de ov-staking van dinsdag al vroeg voor grote verkeersdrukte. De regenval is een extra belemmerende factor. Tegen 06.30 uur stonden er al 23 files met een lengte van 77 kilometer, meldt Rijkswaterstaat.

Op de A4 bij de luchthaven Schiphol stond rond die tijd al een eerste, korte file. „Het is rond deze tijd twee keer zo druk als normaal op de wegen”, meldt de ANWB. Vooral rond Alkmaar zijn grote problemen door een kapotte vrachtwagen op de A9. De extra reistijd wordt op 48 minuten geraamd.

Mensen zijn opgeroepen zoveel mogelijk samen te reizen. Schiphol vraagt mensen om de luchthaven zoveel mogelijk te mijden.

In het hele land rijden nagenoeg geen treinen als gevolg van de grote ov-staking die dinsdag om middernacht is begonnen en een etmaal duurt. "Hier op Amsterdam Centraal is het momenteel erg rustig en ik heb gehoord dat dit ook het geval is op andere stations", aldus een woordvoerder.

Volgens de zegsman lijken mensen goed voorbereid op de situatie en worden ze afdoende geïnformeerd door informatieborden die op de stations hangen. Verrast door de situatie lijkt niemand. "Ik heb geen taferelen gezien waarbij mensen overvallen zijn door het feit dat er vrijwel niets rijdt."

Omdat de rechter bepaalde dat Schiphol wel bereikbaar moet zijn, rijdt er wel een ‘noodpendel’ van Amsterdam Centraal naar de luchthaven. Op het traject rijden vier treinen per uur, normaal zijn dat er 25 per uur. "De eerste mensen maken gebruik van de pendel", aldus de woordvoerder. "Erg druk is het nog niet, maar het dan ook nog vroeg."

De reizigers die wel op het station rondlopen, zijn toeristen die tot hun verrassing horen dat er geen treinen rijden.

Een Italiaanse toerist sprak van "een totale verrassing" dat er wordt gestaakt. Hij en zijn vrienden zijn op vakantie en moeten een vlucht in Düsseldorf halen. Ze hebben nu geen idee hoe ze er moeten komen. Een Braziliaanse toeriste moet naar Brussel en hoorde pas bij het station van een NS-medewerker dat er geen treinen rijden.

Op Centraal Station wordt vanwege de staking continu omgeroepen dat er zeer beperkt tot geen treinen rijden. Die trein is vooralsnog normaal bezet. Bij de pontjes over het IJ achter CS is het eveneens rustig. Diverse mensen zijn wel verbaasd dat deze niet varen.

Het is dinsdagochtend nog rustig in de treinen op Schiphol. Slechts enkele mensen wachten op de perrons 1 en 2 waar de door de rechter gelaste treinen vier keer per uur rijden naar Amsterdam en Hoofddorp. Ook in de voertuigen is het nog heel rustig.

De meeste kaartjesautomaten op Schiphol Plaza zijn buiten werking of er hangt een briefje op dat er een ov-staking is. De perrons waar geen treinen rijden zijn afgesloten.

Enkele medewerkers van de NS zijn aanwezig om reizigers te informeren.

Ook bij de taxistandplaatsen is het rustig.