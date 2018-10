NZa: patiënten blijven voorlopig zorg krijgen

Patiënten van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeer-ziekenhuizen krijgen voorlopig gewoon zorg na de aanvraag van uitstel van betaling, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

De toezichthouder onderhoudt nauw contact met de grootste verzekeraar in de regio, Zilveren Kruis over de continuïteit van zorg. „Onzekerheid over de financiële situatie is ingrijpend voor patiënten en personeel van de ziekenhuizen. Om onrust te voorkomen is het essentieel dat patiënten er op kunnen vertrouwen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben”, aldus de NZa.

De autoriteit zegt erop toe te zien dat zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht houden. „Zorgplicht betekent dat zorgverzekeraars voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden. Wij beoordelen de stappen van de zorgverzekeraars om vervangende zorg te regelen en de wijze waarop zij het proces uitvoeren om er zeker van te zijn dat patiënten tijdig de goede zorg krijgen.”