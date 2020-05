NZa brengt zorg voor revaliderende coronapatiënten in kaart

$lead

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat een overzicht maken van het zorgaanbod voor revaliderende coronapatiënten. De NZa zet daarvoor onder meer data-analyse in om inzicht te krijgen in toestroom en doorstroom van patiënten. Dat gebeurt in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw, financier van onderzoek in de gezondheidszorg.

Het wordt steeds duidelijker dat patiënten die hersteld zijn van het coronavirus kunnen lijden aan verschillende gezondheidsklachten die door het virus zijn veroorzaakt, stelt de NZa. De zorgautoriteit wijst erop dat patiënten bijvoorbeeld te maken kunnen krijgen met longklachten vanwege hoge beademingsdruk op de intensive care en met beweegklachten vanwege spierafname door een langdurig verblijf in het ziekenhuis. „Ook kunnen de patiënten, die langere tijd in het ziekenhuis verblijven, lijden aan psychische klachten.”

De NZa laat weten dat er verschillende initiatieven zijn voor het herstel van coronapatiënten, onder meer in de medisch-specialistische revalidatiezorg en geriatrische revalidatiezorg. De zorgautoriteit gaat die initiatieven in kaart brengen en wil daarna met een overzicht duidelijk maken hoe de revalidatiezorg na de coronazorg kan worden georganiseerd, rekening houdend met capaciteit en bekostiging.