NVWA ziet veel overtredingen met bestrijdingsmiddelen

Eén op de drie boeren en telers die vorig jaar is gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), hield zich niet aan de regels voor bestrijdingsmiddelen. De NVWA controleerde in 2019 in totaal 121 bedrijven die buiten gewassen verbouwen, zoals groenten, fruit of bloembollen. Van die bedrijven voldeed 67 procent aan alle voorwaarden die in de wet staan. In 2016 kwamen de boeren beter uit de controles: toen hield 80 procent van de gecontroleerde bedrijven zich aan de regelgeving.

De regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn de afgelopen jaren steeds strenger geworden. Telers moeten specifieke technieken inzetten om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld in het oppervlaktewater terechtkomen en zo het milieu vervuilen of de gezondheid van mensen en dieren schaden.

Inspecteurs zagen dat niet alle bedrijven beschikken over de voorgeschreven technieken. Het gaat meestal mis op de zogeheten „driftreducerende maatregelen”. Als bestrijdingsmiddelen worden ingezet, moet dat zo gericht mogelijk gebeuren. Dat betekent concreet bijvoorbeeld dat een fruitteler die boompjes naast een sloot bespuit, speciale doppen op zijn spuit moet zetten die de middelen minder ver verspreiden.

De NVWA gaat nader onderzoek doen naar de oorzaken van de lage naleving van de regels. „Ondertussen gaan de inspecties in het veld door”, aldus de dienst.