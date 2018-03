NVWA was te streng voor pluimveeslachterijen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt maatregelen tegen een aantal pluimveeslachterijen in verschillende gemeenten. Die waren genomen nadat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij controles in de slachterijen verontreinigingen op karkassen had gevonden.

Procedures om de voedselveiligheid te vergroten zouden niet goed op orde zijn en moesten daarom worden aangepast, maar het CBb vindt genoemde verontreinigingen onvoldoende voor die conclusie.

De twaalf slachterijen gingen in beroep tegen het oordeel van de NVWA dat ze de boel niet op orde hadden en kregen dus gelijk, want het college vond de feiten niet ernstig genoeg. De toezichthouders hadden bezoedelingen geconstateerd met onder andere mest en gal. ,,De enkele constatering dat bezoedelingen op karkassen zijn aangetroffen is onvoldoende om te concluderen dat de procedures niet op orde zijn’, aldus het College.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de hoogste bestuursrechter in Nederland op het gebied van het sociaal-economisch bestuursrecht.