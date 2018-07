NVWA waarschuwt weer voor afslankproducten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt opnieuw voor het gebruik van een aantal afslankproducten. In IREM Naturel, Dream-tox en Form soupe is de verboden stof sibutramine aangetroffen.

Volgens de toezichthouder kunnen de producten ernstige bijwerkingen zoals hartklachten, angst, hoge bloeddruk en duizeligheid veroorzaken. Ze worden onder wisselende en nieuwe merknamen verkocht via Facebook en Instagram als natuurlijk afslankproducten.

De opsporingsdienst van de NVWA hield eerder deze maand vier mensen aan wegens handel in deze middelen. Sibutramine mag niet worden gebruikt in voedingssupplementen of andere levensmiddelen. De naam van deze stof is niet vermeld op de aangetroffen afslankproducten.

De NVWA waarschuwde in 2016 en 2017 ook al voor soortgelijke producten met gevaarlijke stoffen.