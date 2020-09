NVWA waarschuwt voor postpakketjes met zaad uit Azië

In een aantal Europese landen, waaronder Duitsland en België, hebben mensen ongevraagd zaadpakketten ontvangen, afkomstig uit China en andere Aziatische landen. Die werden per post verzonden. Het gevaar bestaat dat met het zaad plantenziekten meekomen die in ons land niet aanwezig zijn. In Nederland hebben voor zover bekend nog geen mensen een pakket in de brievenbus aangetroffen. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

„Wel bieden we de mogelijkheid om het aan ons te melden als mensen een pakket op de deurmat vinden”, aldus een woordvoerster. „Dat kan via een meldformulier op onze website, waar we dan een bericht aan koppelen ter informatie.”

Het FAVV, de Belgische evenknie van de NVWA, riep donderdag op het zaad niet te zaaien maar in een dubbele gesloten verpakking in de vuilnisbak te doen. „We moeten vermijden dat er nieuwe plantenziekten of invasieve plantensoorten hun intrede doen”, aldus het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Invasieve plant- en diersoorten zijn soorten die buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied terechtkomen en daar een bedreiging vormen voor inheemse soorten.

Onduidelijk is nog wie de pakketten verzendt en of er kosten in rekening worden gebracht. Ook in Canada en de VS ontvingen mensen zaadpakketten zonder dat ze die hadden besteld.