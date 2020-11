NVWA waarschuwt voor nagellakset verkocht bij Toychamp

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt dat de nagellakset Create it, verkocht in speelgoedwinkels van Toychamp, een te hoge concentratie nitrosamine bevat. Dat is een kankerverwekkende stof.

„Klanten wordt verzocht onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de nagellakset en deze terug te brengen naar de winkel”, aldus de NVWA. Het gaat om de ‘Nail polish ice cream giftbox 5-pack’ van leverancier Canenco. Het artikelnummer van het product is 84133.

De nagellakset is verkocht tussen 4 februari 2019 en 1 november van dat jaar.