NVWA waarschuwt voor gevaarlijk speelgoed

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor verschillende soorten speelgoed die gevaarlijk kunnen zijn voor kleine kinderen.

Zo roept speelgoedleverancier Playwood een houten rode schoolbus terug, omdat die gevaarlijk kan zijn voor kleine kinderen. Wanneer de schoolbus valt, kan het dakje loslaten waardoor er mogelijk pennetjes loslaten. Bovendien zijn de bijbehorende poppetjes te klein, waardoor kleine kinderen kunnen stikken als ze die in hun mond stoppen.

Het gaat om de rode schoolbus die tussen maart 2015 en november 2018 in verschillende winkels is verkocht. Playwood vraagt klanten het speelgoed terug te brengen naar de winkel waar het is aangeschaft. Ze krijgen dan hun geld terug.

Speelgoedgroothandel De Houtkraam roept eveneens speelgoed terug. Het gaat om de ‘trekdiertjes’ hond, eend en kat. De touwtjes van deze dieren op wieltjes zijn te lang, waardoor kleine kinderen het gevaar lopen om te stikken, aldus de de NVWA. Het gaat om artikelen die zijn verkocht tussen februari en november van dit jaar bij onder meer Superspul Zutphen en Kitsch Kitchen Amsterdam.