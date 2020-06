NVWA ruimt ruim 570.000 nertsen wegens coronavirus

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft deze week in totaal meer dan 570.000 nertsen geruimd wegens het aantreffen van het coronavirus bij dieren op dertien bedrijven. Onder de geruimde dieren waren ruim 480.000 pups, want juist in deze tijd van het jaar krijgen de nertsen jongen. De geruimde bedrijven staan in Noord-Brabant en Noord-Limburg, aldus de NVWA.

Het kabinet besloot vorige week dat besmette bedrijven geruimd moesten worden, omdat is gebleken dat nertsen het virus kunnen overdragen op mensen. Zeker twee nertsenverzorgers zijn ziek geworden door besmetting via een dier. Ook sommige katten op nertsenhouderijen zijn ziek. Het virus kan volgens deskundigen ook lang blijven circuleren op het bedrijf en dat levert gevaar op voor de volksgezondheid.

Vanwege het aantreffen van het coronavirus geldt voor alle nertsenhouderijen in Nederland een vervoersverbod en een bezoekverbod voor de stallen. Ook gelden er strenge hygiëneregels. Als er nieuwe besmette bedrijven worden gevonden, worden de dieren daar ook afgevoerd naar een destructiebedrijf.

De pelsdierfokkerij is in Nederland vanaf 2024 verboden. Het kabinet studeert nog op een eenmalige stoppersregeling, zodat fokbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijf kunnen beëindigen. Landbouwminister Carola Schouten heeft de Tweede Kamer deze week beloofd om vaart te maken met zo’n regeling.